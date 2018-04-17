وزير خارجية لبنان: نرفض التعرض لسيادة دولة عربية دون غطاء شرعى وأممى







كتبت آمال رسلان

أشارت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية فى بيان إلى أن الوزير ​جبران باسيل​ تلقى سلسلة اتصالات خلال الأيام الاخيرة حول الضربات التى تعرضت لها ​سوريا​، من مسئولين دوليين وعلى رأسهم القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكى جون ساليزن ووزير الدولة البريطانى للشؤون الخارجية ​اليستر بيرت​ لشرح خلفيات ونتائج هذه الضربة.

وقال البيان إن باسيل أكد على موقف الخارجية اللبنانية التى ترفض التعرض لسيادة دولة عربية من دون غطاء شرعى وقرار أممى، ورفض خرق الأجواء اللبنانية للاعتداء على دولة عربية، كذلك رفض لبنان استخدام أى ​سلاح كيميائي​ أو سلاح دمار شامل من أى جهة كانت خاصة أن ​إسرائيل​ تمتلكها.

كما أكد الوزير باسيل وجوب إجراء تحقيق دولى شفاف وفى حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية، واتخاذ العقوبات بالجهة التى قامت بهذا العمل أيا كانت. مع الإشارة إلى وجوب خلو سوريا من ​السلاح الكيميائي​ حسب القرارات الدولية وتقرير الوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية الخاص بسوريا.