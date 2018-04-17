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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:20 م
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وزير خارجية الوفاق الليبية يشارك باجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:14 م
وزير خارجية الوفاق الليبية يشارك باجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة


طرابلس (أ ش أ)
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شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، فى أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، فى اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى على المستوى الوزارى المعنية بليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن سيالة قدم فى الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة إحاطة حول المستجدات السياسية فى ليبيا ، كما قدم المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة مماثلة للجنة.

وكان سلامة قد اجتمع ، أمس الإثنين ، مع مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى إسماعيل الشرقى لبحث آخر الاستعدادات لاجتماع اللجنة.

 


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