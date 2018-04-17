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وزير الخارجية الليبى يشارك باجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى حول ليبيا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:45 م
وزير الخارجية الليبى يشارك باجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى حول ليبيا لجنة الاتحاد الإفريقى


كتب أحمد جمعة
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شارك وزير خارجية ليبيا بحكومة الوفاق الوطنى محمد محمد الطاهر سيالة صباح اليوم الثلاثاء، فى اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى المعنية بليبيا على المستوى الوزارى المنعقد فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقر مبنى مفوضية الأتحاد الإفريقى.
 
وألقيت فى الجلسة الافتتاحية كلمة ترحيبية ألقاها إسماعيل شرقي مفوض شئون السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى وكلمة جان كلود وزير خارجية جمهورية الكونغو رئيس اللجنة.
 
وفى الجلسة المغلقة قدم محمد الطاهر سيالة، إحاطة للجنة كما قدم الدكتور غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إحاطة للجنة.
 
 
 
 
 

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