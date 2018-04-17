وزير الخارجية الليبى يشارك باجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى حول ليبيا

وزير الخارجية الليبى يشارك باجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى حول ليبياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:45 م
لجنة الاتحاد الإفريقى
إضافة تعليق
شارك وزير خارجية ليبيا بحكومة الوفاق الوطنى محمد محمد الطاهر سيالة صباح اليوم الثلاثاء، فى اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى المعنية بليبيا على المستوى الوزارى المنعقد فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقر مبنى مفوضية الأتحاد الإفريقى.
وألقيت فى الجلسة الافتتاحية كلمة ترحيبية ألقاها إسماعيل شرقي مفوض شئون السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى وكلمة جان كلود وزير خارجية جمهورية الكونغو رئيس اللجنة.
وفى الجلسة المغلقة قدم محمد الطاهر سيالة، إحاطة للجنة كما قدم الدكتور غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إحاطة للجنة.
إضافة تعليق
"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله
آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة