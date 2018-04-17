وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره الكونغولى ملف المصالحة الوطنية بليبيا







كتب أحمد جمعة

اجتمع وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع الوزير جان كلود جاكوسو، وزير خارجية جمهورية الكونغو رئيس لجنة الاتحاد الافريقى المعنية بليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، في بيان صحفى، إن الوزير سيالة استعرض مع وزير خارجية الكونغو العلاقات الثنائية بين ليبيا والكونغو وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمتغيرات الجديدة في ليبيا والمنطقة، كما تم التطرق إلى ملف المصالحة الوطنية وملف الانتخابات والمسار الديمقراطي.

جاء ذلك على هامش مشاركة محمد الطاهر سيالة باجتماع فى لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بليبيا على المستوى الوزاري المنعقدة فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقر مبنى مفوضية الاتحاد الأفريقى.