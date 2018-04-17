وزير الخارجية الألمانى: بوسعنا الوساطة مع روسيا بشأن سوريا

وزير الخارجية الألمانى: بوسعنا الوساطة مع روسيا بشأن سورياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:18 م
وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تتمتع بدور وساطة خاص يسمح لها بإبقاء نافذة الحوار مع روسيا بشأن الأزمة السورية مفتوحة.
وخلال مؤتمر صحفى فى برلين مع وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قال ماس إن عملية السلام السورية المتعثرة ستطرح للنقاش خلال قمة لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية فى تورنتو مطلع الأسبوع المقبل.
وقال ماس "علينا أن نستغل هذه اللحظة لتحريك العملية السياسية مجددا. نحتاج لروسيا أيضا فى هذا الحوار" ولمح إلى أن علاقة ألمانيا الأقرب لروسيا قد تساعد فى تسهيل ذلك، ولن تحضر روسيا قمة مجموعة السبع.
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