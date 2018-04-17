وزيرا الرى والآثار ومحافظ القليوبية يشاركون فى ماراثون الدراجات البخارية لطلاب المدارس

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور خالد العنانى وزير الأثار، فى ماراثون للدراجات البخارية لطلاب المدارس بمدينة القناطر الخيرية، وذلك على هامش مشاركتهم باحتفالية اليوم العالمى للمياه بالقناطر الخيرية.

ويأتى الاحتفال على هامش احتفال دول العالم باليوم العالمى للمياه، بمشاركة العديد من الجهات والوزارات المعنية في الدولة وفى مقدمتها الرى والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والآثار والسياحة والأوقاف والبيئة والنقل والإسكان و محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية ونخبة من العلماء ورجال الدين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائى .

وشملت الاحتفالية جولة الدكتور محمد عبد العاطى والوزراء والوفود المشاركة، لمعرض ملتقى سلسبيل بمشاركة أكثر من 24 فنان رفيع المستوى برئاسة الفنان أحمد عبد الجواد مؤسس عام الملتقى والعديد من طلبة وطالبات المدارس ، حيث يهدف الملتقى إلى استثمار الفن التشكيلى وتطويعه فى التوعية بقضايا الوطن وفي مقدمتها قضية محدودية المياه فى مصر.

يذكر أن اليوم العالمى للمياه يأتى فى عامه الخامس والعشرين تحت عنوان "الطبيعة من أجل المياه"

وأعطى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إشارة البدء لفاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه بالقناطر الخيرية تحت شعار "مع بعض هنحافظ عليها"، بحضور اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية والدكتور خالد عبدالحى رئيس المجلس القومى لبحوث المياه.