ننشر صور محاكمة فرنسية متهمة بالإنتماء لتنظيم داعش فى العراق







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

حكم القضاء العراقى اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على متهمة فرنسية تدعى "جميلة بوطوطعو" (29 عاما) بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وكان القضاء العراقى أصدر فى فبراير، حكما بالسجن 7 أشهر على متطرفة فرنسية تدعى ميلينا بوجدير (27 عاما) بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية"، فى حكم متساهل يتناقض مع التشدد ضد المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى.



متمة بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى أمام القضاء العراقى



محاكمة متهمة بالانتماء لتنظيم داعش



جانب من المحاكمة