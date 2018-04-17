مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طنالثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:29 م
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفن بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشالAL GASRAH ، بحمولة 160 ألف طن، قادمة من انجلترا، ومتجهة إلى الصين.
وعبرت 25 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الركاب البريطانيةSAEEHIRE PRINCESS ، بحمولة 123 ألف طن، قادمة من الأردن، ومتجهة إلى اليونان.
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