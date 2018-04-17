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مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:29 م
مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفن بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشالAL  GASRAH ، بحمولة  160 ألف طن، قادمة من انجلترا، ومتجهة إلى الصين.

 وعبرت 25 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الركاب البريطانيةSAEEHIRE PRINCESS  ، بحمولة 123 ألف طن، قادمة من الأردن، ومتجهة إلى اليونان.

 

 


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