مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة، بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفن بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشالAL GASRAH ، بحمولة 160 ألف طن، قادمة من انجلترا، ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 25 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الركاب البريطانيةSAEEHIRE PRINCESS ، بحمولة 123 ألف طن، قادمة من الأردن، ومتجهة إلى اليونان.