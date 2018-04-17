منظمة الصحة العالمية تنفى إرسال وفد إلى مدينة دوما فى سوريا

منظمة الصحة العالمية تنفى إرسال وفد إلى مدينة دوما فى سورياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:05 م
منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عدم إرسال أية طواقم إلى مدينة (دوما) السورية، نافية صحة التقارير الإعلامية عن وصول ممثلين عن المنظمة إلى المدينة.
وقال طارق جساريفيتش المتحدث باسم المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، "ليس هناك طاقم من منظمة الصحة العالمية متجه إلى دوما"، نافيا صحة التقارير الإعلامية بشأن وصول وفد من المنظمة الدولية المدينة السورية بصحبة وزير الصحة السورى نزار يازجى، وكانت المنظمة، طالبت، فى وقت سابق، بتمكينها من الوصول إلى مدينة (دوما) فى الغوطة الشرقية بريف دمشقـ للوقوف على الأوضاع الصحية هناك، والوصول إلى ضحايا هجوم كيماوى يُحتمل أن يكون قد وقع هناك فى وقت مبكر من هذا الشهر.
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