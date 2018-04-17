video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة الصحة العالمية تنفى إرسال وفد إلى مدينة دوما فى سوريا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:05 م
منظمة الصحة العالمية تنفى إرسال وفد إلى مدينة دوما فى سوريا منظمة الصحة العالمية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عدم إرسال أية طواقم إلى مدينة (دوما) السورية، نافية صحة التقارير الإعلامية عن وصول ممثلين عن المنظمة إلى المدينة.

وقال طارق جساريفيتش المتحدث باسم المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، "ليس هناك طاقم من منظمة الصحة العالمية متجه إلى دوما"، نافيا صحة التقارير الإعلامية بشأن وصول وفد من المنظمة الدولية المدينة السورية بصحبة وزير الصحة السورى نزار يازجى، وكانت المنظمة، طالبت، فى وقت سابق، بتمكينها من الوصول إلى مدينة (دوما) فى الغوطة الشرقية بريف دمشقـ للوقوف على الأوضاع الصحية هناك، والوصول إلى ضحايا هجوم كيماوى يُحتمل أن يكون قد وقع هناك فى وقت مبكر من هذا الشهر.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الروسية تعثر عن معامل للمسلحين لتصنيع السلاح الكيميائى فى دوما

العثور على مقبرة جماعية فى دوما السورية تضم رفات 30 شخصا

بعثة الأسلحة الكيميائية تدخل دوما للتحقيق فى استخدام الكيماوى.. نائب وزير خارجية سوريا: مستعدون للتعاون وتوفير التسهيلات اللازمة لوفد تقصى الحقائق.. والجيش السورى يحقق تقدما فى عملياته ضد الإرهابيين بريف حماة

سوريا تعلن دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما

باريس ترجح اختفاء أدلة من دوما قبل وصول المحققين الدوليين فى هجوم كيميائى

اخبار عربية

منظمة الصحة العالمية

مدينة دوما السورية

اسلحة كيميائية

اخبار العرب

اخبار سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة