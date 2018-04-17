مندوب روسيا بمجلس الأمن: الوضع الإنسانى فى الرقة كارثى

مندوب روسيا بمجلس الأمن: الوضع الإنسانى فى الرقة كارثىالثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:11 م
فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا بمجلس الأمن
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قال فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن الوضع الإنسانى فى الرقة كارثى نتيجة تدمير المدينة، مشيراً إلى أن الحل الأوحد للأوضاع فى الرقة هو عودة مؤسسات الدولة فى المدينة.
وأشار فاسيلى، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة الأوضاع الإنسانية فى مدينة الرقة السورية، إلى أن السلطات السورية لم تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الرقة، داعياً إلى ضرورة العودة إلى مسار محادقات جنيف من دون شروط مسبقة.
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