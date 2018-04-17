مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة بمجلس الأمن







نيويورك (أ ش أ)

أكدت نيكى هيلى سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، ضرورة إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة فى مجلس الأمن الدولى جراء عملياتهم فى اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

وقالت هيلي، فى كلمتها أمام جلسة بمجلس الأمن الدولى بشأن الأوضاع فى اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفوضى فى اليمن تشكل ملاذا آمنا للتطرف، مؤكدة أنه آن الأوان للشروع فى مفاوضات جادة لحل الأزمة اليمنية.

ورأت أن الحرب فى اليمن تمر بمنعطف حاسم مع وجود مبعوث أممى جديد، مطالبا بإدانة الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين، مؤكدة دعم واشنطن للسعودية فى الدفاع عن أمنهم فى مواجهة الصواريخ الحوثية.

من جانبه ، أكد منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة فى اليمن مارك لوكا، أن الصواريخ التى تطلق على السعودية تعطى الصراع فى اليمن بعدا آخر، مشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال من قبل الحوثيين .