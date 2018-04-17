video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة بمجلس الأمن

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:17 م
مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: يجب إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة بمجلس الأمن نيكى هيلى سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة


نيويورك (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت نيكى هيلى سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، ضرورة إخضاع الحوثيين وإيران للمساءلة فى مجلس الأمن الدولى جراء عملياتهم فى اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

وقالت هيلي، فى كلمتها أمام جلسة بمجلس الأمن الدولى بشأن الأوضاع فى اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، إن الفوضى فى اليمن تشكل ملاذا آمنا للتطرف، مؤكدة أنه آن الأوان للشروع فى مفاوضات جادة لحل الأزمة اليمنية.

ورأت أن الحرب فى اليمن تمر بمنعطف حاسم مع وجود مبعوث أممى جديد، مطالبا بإدانة الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين، مؤكدة دعم واشنطن للسعودية فى الدفاع عن أمنهم فى مواجهة الصواريخ الحوثية.

من جانبه ، أكد منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة فى اليمن مارك لوكا، أن الصواريخ التى تطلق على السعودية تعطى الصراع فى اليمن بعدا آخر، مشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال من قبل الحوثيين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسى روسى: تقرير الأمم المتحدة تجاهل التغير الجذرى للوضع الأمنى فى سوريا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يؤكد استمرار تعاونه مع حكومة السودان

الامم المتحده

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة