مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمينات مؤتمر البترول للتأكد من الخطة الأمنية







الإسكندرية – أسماء على بدر

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، الخطة الأمنية وتأمينات المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر الابيض المتوسط moc2018 والمقام فى بمكتبة الإسكندرية وأرض ملاصقه لها بحضور نخبة من شركات البترول الأجنبية والمصرية ووزير البترول وعدد كبير من المدعوين وذلك لمدة ثلاثة أيام.

حيث شدد على جميع القيادات الإشرافية المتواجدة بتنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة والظهور بالمظهر الانضباطى المشرف مع حسن معاملة المواطنين والحرص على توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى بنطاق الأماكن المؤديه للمؤتمر ومداخل ومخارج المكان مع التشديد على قيام القوات المتخصصة بإدارة الحماية المدنية بتفتيش وتعقيم داخل وخارج محيط المؤتمر بصفه مستمرة.

ووجه إدارة المرور بمتابعة الحالة المرورية بنطاق المؤتمر ومنع انتظار السيارات إلا بالأماكن المخصصة لها مع الحفاظ على سيولة مرورية حتى انتهاء فاعليات المؤتمر.