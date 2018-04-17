مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة







أ ش أ

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى، مساء يوم الثلاثاء، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية وطائرات استطلاع الاحتلال، قصفت نقطة رصد شرق البريج، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.



فيما قال موقع (0404 العبري)، إن الجيش الإسرائيلى قصف موقعا لحركة "حماس" ردا على إطلاق نار من غزة نحو قوة من الجيش كانت تقوم بنشاط قرب السياج الحدودى.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على مواطن فلسطيني؛ بدعوى اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بحسب تلفزيون الإسرائيلي.