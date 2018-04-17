محافظ كفرالشيخ يؤكد على تكثيف الرقابة على استلام القمح







كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 2017/2018، بحضور مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية " الشئون الصحية، التربية والتعليم، الطرق، الزراعة، الاسكان، الغاز، مياه الشرب الصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب ، الكهرباء، الأوقاف، الأزهر الشريف، التضامن الاجتماعي، التموين، الثقافة، الشباب والرياضة، الطب البيطري، السياحة ، أملاك الدولة ، الابنية التعليمية ، حماية الشواطئ ، الحماية المدنية، الرصف ".

وبحث محافظ كفرالشيخ تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية .

تابع محافظ كفرالشيخ تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخاصة بإنهاء معوقات بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، على ان يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات .

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات وتحصيل غرامة قد تصل إلى ١٠٠ الف جنيه مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي مؤكدا أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من اخصب الأراضي على مستوى الدولة .

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة والمرور على المخابر والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، والتواجد المستمر لمفتشي ومباحث التموين حتى لا يستغل أصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة ، كما وجه بمتابعة استلام الأقماح بمواقع التسليم والبالغ عددها 25 موقعاً على مستوى المحافظة مع تسليم مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة ومراقبة مراكز التجميع وتكثيف المرور ومنع خروج الأقماح من محافظة كفرالشيخ .

وقال محافظ كفرالشيخ، تم تجهيز الصوامع والشون والهناجر لاستلام الاقماح لموسم عام 2018 بإجمالي السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتي تبلغ 195068 طن قمح محلى، من خلال 25 موقعاً تخزينياً على مستوى المحافظة، والتي بلغ عددها 5 صوامع تسع 129 ألف طن، و 15 شونة تسع 48148 طن، بالإضافة الى 5 هناجر تسع 17920 طن، لافتاً انه تم تحديد سعر توريد إردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5% .

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أنه شدد على حصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمناً موقف التنفيذ ، لافتا انه سيتم تطبيق غرامات تأخير و اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين .

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة ، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا ، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة ، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروع الرصف وسرعة انهاء الاعمال المكلفة بها وحدة الرصف بالمحافظة ، مكلفاً جميع رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات بالمحافظة، بضرورة انهاء مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المقرر، وإتمام نسبة التنفيذ الى 100%

ووجه المحافظ بتوفير أماكن لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة، وتوزيع السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وكلف محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الاسعار وتوافر السلع ، مطالباً بتحسين المرافق والخدمات، وبخاصة النظافة ورفع المخلفات، ومراجعة بيارات الصرف الصحي، وصلاحية العوازل وجودة كابلات الكهرباء، والمرور على فصول محو الأمية.