محافظ سوهاج يوجه بازالة التعديات الواقعة على طريق الكوامل الجديدة







سوهاج – عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية على جانبى طريق سوهاج – الكوامل الجديدة، ورفع تشوينات مواد البناء التى تعطل سير حركة المرور بالطريق ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للطريق أثناء عودته من جامعة سوهاج الجديدة , حيث تلاحظ قيام احد المواطنين ببناء قواعد وأعمدة خرسانية على الاراضى الزراعية على جانب الطريق ، كما تلاحظ أيضا وقوف سيارة نقل ثقيل محملة بالاسمنت على جانب الطريق وقيام بعض الأفراد بتشوين مواد البناء وقطع الصدادات المقامة على جانب الطريق لنقل وتشوين الاسمنت مما يشكل خطورة على سير حركة المرور على الطريق

وكلف المحافظ مسئولى المرور باتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب السيارة , كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة تلك التعديات فورا , و كلف إدارة المتابعة الميدانية بالديوان بمتابعة تلك المخالفات والتأكد من إزالتها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إقامة قافلة طبية بقرية السلاموني بمركز أخميم يوم الخميس القادم 19 ابريل الجاري ، وذلك في إطار برنامج تناغم للتنمية المستدامة والشاملة بمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنمية ومؤسسة العناني للتنمية الإنسانية ، بالتعاون ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن السوهاجي

وأوضح المحافظ أن القافلة ستقدم الخدمات الطبية بالمجان في 5 تخصصات مختلفة هي " باطنة عامة ، جلدية ، أطفال ، عظام ، انف وأذن " ، لافتا الي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين

وكلف عبد المنعم الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة في الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين ، موجها الشكر لمؤسستي تروس ومصر العناني للتنمية والقائمين عليهم ، لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة فيما تقدمه من خدمات مجتمعية وصحية للمواطنين ، داعيا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة علي أرض سوهاج.

وفى سياق متصل ، شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى علي ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة خاصة ، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين

ومن جانبه قال صلاح المازني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج انه تم القيام بحملة نظافة مكبرة استهدفت شارع ابن رشد ومنطقة مدرسة الزهور والشوارع الجانبية بمدينة ناصر وتم رفع كميات من القمامة والمخلفات ، مشيرا انه جار بالعمل علي تطوير وتجميل سور المجلس الشعبي المحلي والمنطقة المحيطة بالمتحف القومي تحت إشراف المتابعة الميدانية بالحي ، وجاري أعمال التطوير بالحديقة المتحفية بجوار متحف سوهاج القومي لتكون متنفس طبيعي وشكل حضاري للأهالي والمواطنين بسوهاج ، وجاري متابعة العمل بمنظومة النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية وميادين حي شرق سوهاج .