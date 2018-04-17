محافظ سوهاج يكلف مسئولى الزراعة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين خلال موسم الحصاد







سوهاج – عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،مسئولى مديرية الزراعة والإدارات الزراعية خلال موسم حصاد القمح بتقديم الدعم الفني والإرشادات من المشرفين بالجمعيات الزراعية للمزارعين بإنحاء المحافظة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية .

وأشاد محافظ سوهاج فى بيان له اليوم بأنشطة مشروع التغيرات المناخية ووصول متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح الي 24 أردب بالمشروع ، مشيرا لأهمية تحقيق الاستفادة الكاملة للمزارعين لزيادة المحاصيل الزراعية والتعرف علي الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها.

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن القائمون على مشروع التغيرات المناجية بسوهاج قاموا بأخذ العينات وتقدير المحصول في احد حقول مشروع التغيرات المناخية في قرية علي بن طالب مركز جهينة وقرية الغريزات مركز المراغة بمشاركة مجموعة من مزارعي القرية والقرى المجاورة،مشيرة ان التقديرات الإنتاجية للحقول المشاركة في أنشطة مشروع التغيرات المناخية وصل متوسط إنتاج الفدان بها إلي ما لا يقل عن "24" أردبًا للفدان.

وقالت إن مشروع التغيرات المناخية يسعى إلى زيادة إنتاجية الفدان إضافة إلى تقديم حلول عملية للحد من الآثار السلبية للتقلبات الجوية على الإنتاج الزراعى، والمشروع يدعو جميع المزارعين المهتمين بزيادة إنتاجية المزروعات للتواصل مع إدارة المشروع لتقديم جميع التوصيات والدعم الفني مجانا.