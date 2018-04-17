محافظ سوهاج : ازالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز دار السلام







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بحملة مكبرة لإزالة 11 حالة تعدي واقعة على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك يأتي في إطار جهود المحافظة والدولة في القضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه قال لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة،إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية قرية البلابيش قبلي للتعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة ، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 22 قيراط تقريبا ، وجاري أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.

وشدد عبد المنعم ، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.