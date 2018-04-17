محافظ دمياط يصدق على تحويل مبلغ 328 ألف جنيه لزيادة أعمال الرصف بفارسكور







دمياط معتز الشربينى

صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على تحويل مبلغ 328.678 ألف جنيه لزيادة أعمال الرصف بمركز ومدينة فارسكور وذلك وفقا لنص المادة رقم 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن حق جهة الإدارة بتعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان فى حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار .