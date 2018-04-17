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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:39 م
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محافظ دمياط يصدق على تحويل مبلغ 328 ألف جنيه لزيادة أعمال الرصف بفارسكور

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:04 م
محافظ دمياط يصدق على تحويل مبلغ 328 ألف جنيه لزيادة أعمال الرصف بفارسكور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على تحويل مبلغ 328.678 ألف جنيه لزيادة أعمال الرصف بمركز ومدينة فارسكور وذلك وفقا لنص المادة رقم 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن حق جهة الإدارة بتعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقصان فى حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار.

يأتى ذلك بناء على المذكرة الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمتضمنة رصف شوارع بقرى الغنيمية وميت الشيوخ والحورانى الى جانب ما تم رصفه بمركز ومدينة فارسكور للعام المالى 2017/2018.

 

 

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