محافظ دمياط يستقبل طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكان

محافظ دمياط يستقبل طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:43 م
المحافظ يستقبل طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكان
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم،كريستين مهنا مدير إدارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان وعدد من مدرسى وطلاب المدرسة.
وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وعن مستوى المدرسة المتميز بين مدراس المحافظة وحرصها على الدمج بين الدراسة والأنشطة المختلفة لخلق فرص استفادة حقيقية لأبنائها من الطلبة والطالبات.
وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لمديرة المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة على المجهود الرائع لدفع العملية التعليمية والإيمان بروح الفريق
، كما قدم طلاب المدرسة باقات الزهور للسيد المحافظ تقديرا لجهوده في خدمة المحافظة.
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