محافظ دمياط :مجلس الوزراء قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمساندة صناعة الأثاث







دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ،أن مجلس الوزراء قد قام باتخاذ عدة إجراءات لمساندة صناعة الأثاث بالمحافظة ،وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور اللجنة المشكلة لبحث موقف صناعة بمحافظة دمياط والإجراءات المتعلقة بمساندة تلك الصناعة.

وأوضح المحافظ ،أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقريرا شاملا حول صناعة الأثاث بالمحافظة، والذى يمثل إنتاجها الركيزة الأساسية لإنتاج مصر من الأثاث وذلك لوجود عدد كبير من الصناع والعمال المهرة، فيما يقرب من 60 الف ورشة مضيفا أن هذه الصناعة الدمياطية ،تمكنت من حجز مكان على الخريطة التصديرية ،كما استطاعت أن تنافس المنتجات العالمية إلى جانب تغطيتها جانبا كبيرا من السوق المحلي.

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع جاء في إطار حرص الدولة على صناعة الأثاث والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بها وتوفير كل التيسيرات الممكنة لمساندة تلك الصناعة الهامة مضيفا أن مجلس الوزراء قد قام باتخاذ إجراءات التعاقد على استيراد 20 الف متر مكعب أبلاكاش خلال أيام بحيث تستفيد المحافظة بنسبة 20% منها حيث أكد المحافظ أيضا أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الابلكاش المستورد هى ارتفاع أسعاره فى الدولة الروسية فى الفترة الأخيرة نتيجة الظروف المناخية وزيادة الطلب عليه.

واضاف المحافظ أن الاجتماع تضمن عدة قرارات أخرى خاصة بمساندة صناعة الأثاث والمصنعين بالمحافظة أهمها إنشاء مصنع فى الجابون والإسراع بانشاء مصنع لانتاج MDF أو أكثر بمحافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الاخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب المستوردة وكذا التأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.

واضاف المحافظ أن المجلس قرر تكليف الغرفة التجارية بدراسة وانشاء دليل وخريطة للمعارض وأخرى للورش وصغار الصناع وطرحه على موقع يتم تسويقه طبقا لكل فئة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية لانشاء معرض كبير لتسويق المنتجات المحلية خاصة منتجات صغار الصناع وكذا التعاقد مع كبرى شركات التسويق لتصدير منتجات مدينة دمياط للأثاث وذلك وفقا للالتماس المقدم من مصنعى الأثاث بالمحافظة الى السيد رئيس الجمهورية.