محافظ القليوبية يوافق على إنشاء المستشفى الجامعى بطاقة 400 سرير







القليوبية-نيفين طه

قام الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، بزيارة اليوم للواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى مكتبه بالمحافظة، قدم خلالها التهنئة للمحافظ وقيادات المحافظة التنفيذية بحلول شهر شعبان .

كما بحث عدد من الموضوعات فى مقدمتها البدء فى إنشاء المستشفى الجامعى بالشراكة بين المحافظة والجامعة،وقد رحب اللواء عشماوى بالبدء فى انشاء المستشفى الجامعى الذى سيضم 400 سريرا، ويعد الأكبر بين المستشفيات الجامعية فى الدلتا.

وتم الإتفاق على اعداد البروتوكول الخاص بالشراكة ليكون جاهزا للتوقيع خلال يومين، كما اقترح الدكتور القاضى اقامة معرض لمنتجات الجامعة بالشراكة مع المحافظة فى الأسبوع الأخير من شهر شعبان استثمارا للنجاح الكبير الذى حققته الجامعة فى معرضها الأول ، ووافق محافظ القليوبية على اقامة المعرض وطلب أن يكون أكبر حجما وأكثر تنوعا فى المنتجات التى سيتم عرضها خلاله.

كما وجه رئيس الجامعة الدعوة للواء محمود عشماوى للمشاركة فى افتتاح تطوير المدينة الجامعية بكفر سعد ،وكذلك افتتاح استراحة جديدة تضم 20 غرفة بسعة 40 سرير تم الإنتهاء منها بكلية الزراعة ،كما سيتفقد القاضى وعشماوى المنشات الجديدة لكليتى السياحة والفنادق والإعلام ومبنى المكتبة المركزية التى يتم عمل التشطبيات النهائية لهم حاليا.

وقال القاضى أن الجامعة والمحافظة شريكان فى خطط التنمية الخاصة بمحافظة القليوبية وأن التعاون الكبير بينهما ،سيحقق انجازا كبيرا بإنشاء المستشفى الأكبر من نوعه والذى يخدم مئات الالاف من المواطنين ويقدم تعليما طبيا على مستوى عالى.