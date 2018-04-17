محافظ الشرقية يوقع بروتوكول مع هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة

وقع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية،برتوكول تعاون لإنشاء وإقامة عدد 10 إدارات تعليمية و10 مدارس تجريبية لغات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى التعليم ولمجابهة الكثافة الطلابية وللقضاء على نظام الفترتين ولإستيعاب أطفال مرحلة رياض الأطفال وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة للنهوض بمستوى التعليم وتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة بما ينعكس على دورهم في صناعة المستقبل وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها .

جاء ذلك خلال إجتماع المتابعة الدوري برئاسة المحافظ وبحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ و الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد والنائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعدداً من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام .

ومن جانبه أكد اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أن الهيئة قامت بطرح 30 ألف فصل بمختلف محافظات الجمهورية وكان للشرقية نصيب كبير منها بفضل تعاون محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب ورجال المجتمع المدني وأهل الخير لتوفير اللازمة لإقامة المدارس للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الطلابية .

كما أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء مشيراً إلى أنه جاري إقامة وإنشاء عدد 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتستوعب 4080 فصل بتكلفة 1.8 مليار جنيه بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها .

وأوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من إقامة 75 مدرسة من إجمالي الـ 200 مدرسة ليتبقى 125 مدرسة ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ 100 مدرسة منهم قبل 30 / 6 /2018 و 25 مدرسة قبل 1 سبتمبر 2018 لتدخل العام الدراسي القادم وتقدم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتساهم وبشكل كبير في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية .