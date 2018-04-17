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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد حادث شمال سيناء

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:44 م
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد حادث شمال سيناء اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المقدم أركان حرب  مصطفى نجيب الخياط بطل الصاعقة والمجموعة 777 قتال خريج الدفعة 95 حربية، والذي شيع جثمانه الى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالإسماعيلية عقب صلاة ظهر الثلاثاء الموافق 17 من أبريل الجارى فى جنازة عسكرية مهيبة، والذى استشهد على إثر الإعتداء الإرهابى الغاشم إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.

رافق المحافظ فى العزاء اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبو الذهب، ومحمد عبد السلام الصيرة  السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والمقدم محمد سمير نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة والعميد حمدى عبد النبي مدير ادارة مرورالإسماعيلية، وعدد من قيادات الشرطة وممثلي قيادة الجيش الثانى الميداني، ورجال القوات المسلحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة

 

وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد أكد المحافظ على أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وأن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنينا عن مواصلة ملاحقة بؤر الارهاب والإرهابين فى كل مكان، وأنه لن يستطيع أحدا أيا كان أن ينال من أمن مصر واستقرارها .

 

صور

 

1- المحافظ يقبل رأس والد الشهيد

 

2- المحافظ يقدم العزاء لزملاء الشهيد

 

3- أثناء واجب العزاء

 

4- جانب من سرادق العزاء

 

5- المحافظ والقيادات يؤدون واجب العزاء فى الشهيد

 

 


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