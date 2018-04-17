محافظ الأقصر يتفقد القرى الحدودية بإسنا ويستمع لشكاوى الأهالى







الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، عددًا من القرى الحدودية لمدينة إسنا جنوب المحافظة، لمتابعة عمل المصالح الحكومية والخدمية والاستماع إلى متطلبات وشكاوى الأهالى، حيث بدأت جولة المحافظ بزيارة قرية الكلابية، حيث تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بالكلابية، موجهًا بتوفير طبيب وتمريض بالوحدة للعمل على مدار 24 ساعة لخدمة أهالى القرية الحدودية طوال الأسبوع، حيث إن الوحدة تعمل لمدة 3 أيام فقط، كما وجه المحافظ بتجهيز الوحدة وفرشها بالكامل لتكون مجهزة لخدمة أهالى المنطقة.

كما تفقد المحافظ مركز شباب الكلابية، حيث وجه بسرعة استكمال أعمال تنفيذ الملعب الخاص بمركز الشباب وتنظيف وتهيئة المنطقة المحيطة به، كما تجول المحافظ داخل المنطقة السكنية الواقعة أعلى المنطقة الجبلية فى حاجر الكلابية سيرًا على الأقدام للاستماع إلى مشاكل ومتطلبات الأهالي، والتى تمثلت فى ضعف المياه والكهرباء وانتظام العمل بالوحدة الصحية بالقرية.

ووجه المحافظ بتغيير شبكة المياه بالمنطقة من 2 بوصة إلى 8 بوصة لرفع كفاءة شبكة المياه وزيادة سرعة ضخها إلى الأهالي، حيث وعد رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر بالانتهاء من أعمال تغيير الشبكة قبل حلول شهر رمضان، كما وجه المحافظ بتركيب عدد 2 محولات كهربائية قدرة 300 وات بمنطقة حاجر الكلابية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية فى المنطقة مع حصر أعداد الأعمدة الكهربائية فى المنطقة لتزويدها بكشافات إضاءة لإنارة المنطقة، كما وجه المحافظ بإزالة المخلفات والقمامة والاهتمام برفع كفاءة نظافة المنطقة، مطالبًا المواطنين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وزار محافظ الأقصر قرية زرنيخ، حيث تفقد سير العمل داخل وحدة طب الأسرة بزرنيخ، ومركز شباب زرنيخ لمتابعة انتظام العمل بهما، حيث وجه المحافظ بعمل الوحدة على مدار الأسبوع بدلا من 3 أيام فقط، كما وجه هيئة الأبنية التعليمية بدراسة احتياجات القرية من المدارس التعليمية لإدراجها ضمن خطة التوسع فى بناء المدارس الجديدة.

ورافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من رئيس مركز ومدينة إسنا اللواء علاء بدران، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد صلاح المندوه، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الأقصر اللواء محمد يحيى، ومسئولى الكهرباء والطرق والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والصحة، وعدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة.