محافظ أسيوط يفتتح مشروعات بمركز الفتح وأسيوط الجديدة بتكلفة 64 مليون جنيه

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،افتتاح وتفقد لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز الفتح ومدينة أسيوط الجديدة بتكلفة تصل إلى 64 مليون و65 ألف جنيه تقريباً لخدمة أهالي تلك المنطقة والقرى التابعة له ؛ وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 18 أبريل من كل عام ، موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماماً خاصاً بمحافظات الصعيد ولمحافظة أسيوط بإعتبارها عاصمة الصعيد حيث يتم إنشاء مشروعات وتطوير آخرى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وقالت نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح إنه من المقرر أن يتم إفتتاح وتفقد عدد من المشروعات في قطاعات"التربية والتعليم ، الثقافة ، المحليات ، تضامن اجتماعي ، ري وكهرباء" يستفيد منها المواطن وتمس حياته اليومية بشكل مباشر ، مضيفة أنه خلال الاحتفالات العيد القومي للمحافظة سيتم افتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية بني زيد الأكراد الذي تم إنشائه بتكلفة تصل إلى 2مليون و705 ألف جنيه ، والوحدة المحلية لقرية الواسطى بتكلفة تصل إلى 2مليون و850 ألف جنيه، وتوسعات مدرسة الواسطى الثانوية بتكلفة 2مليون جنيه.

وأشارت رئيس مركز ومدينة الفتح فى بيان لها ، إلى تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط خلال احتفالات العيد القومي عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى ومركز الفتح منها الإعمال الإنشائية للمبنى الإداري للحملة الميكانيكية ومخزن المعدات الجاري تنفيذه بتكلفة مليون و750 ألف جنيه فضلاً عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمركز الشامل لتأهيل البنين والفتيات المعوقات بتكلفة 3مليون و600 ألف جنيه بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بـ 4مليون جنيه ، والأعمال الإنشائية بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر بتكلفة مليون و100 ألف جنيه موضحة أن تلك المشروعات والانشاءات ستكون إضافة للمركز والقرى التابعة ليستفيد منها الأهالي في القطاعات الخدمية المختلفة.

كما من المقرر أن يفتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ؛ 264 وحدة سكنية بـ 11عمارة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة تصل إلى 46مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة أسيوط يوافق 18 أبريل من كل عام وهي ذكرى تصدي أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية عام 1799م.

كما أعلن محافظ أسيوط ،عن إفتتاح العديد من المشروعات القومية والخدمية بمختلف القطاعات بمراكز ومدن المحافظة خلال الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة .

وقال المهندس ياسر الدسوقي ، إنه سيتم إفتتاح وتفقد عدة مشروعات بمركز ومدينة أبوتيج أثناء الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة بتكلفة إجمالية 277 مليون و206 ألف جنيه تقريبا حيث يتم إفتتاح 3 عمارات بقرية الزرابي بتكلفة 9 مليون جنيه و2 عمارة بقرية أبو خرص بتكلفة 6 مليون جنيه و2 عمارة بقرية دكران بتكلفة 6 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط ،أنه سيتم إفتتاح مدرسة اسامة بن زيد الإبتدائية بقرية البلايزة بتكلفة 3 مليون و332 ألف جنيه فضلا عن إفتتاح وحدة مطافى باقور بتكلفة مليون و700 ألف وإفتتاح مدرسة فليو الإبتدائية بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه وإفتتاح مجزر الزرابى بتكلفة مليون جنيه وإفتتاح مدرسة البلايزة الإعدادية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأضاف الدسوقي ، أنه سيتم إفتتاح مدرسة أعمال ترميم وصيانة معهد البلايزة ع/ث بنين بتكلفة مليون و423 ألف جنيه وإفتتاح وحدة مطافى النخيلة بتكلفة 700 ألف جنيه وإفتتاح أعمال صيانة معهد فتيات أبو خرص ع/ث بتكلفة 2 مليون و152 ألف جنيه بالإضافة إلى تفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى أبوتيج المركزى بتكلفة 235 مليون جنيه وتفقد إنشاء مطافى أبوتيج بتكلفة مليون جنيه وتفقد إنشاء جراج باقور بتكلفة 2.2 مليون جنيه.