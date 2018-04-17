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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:13 م
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محافظة الشرقية ينعي عاملين غرقا في بيارة صرف صحي

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:43 م
محافظة الشرقية ينعي عاملين غرقا في بيارة صرف صحي محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أعرب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ،  عن بالغ حزنه الشديد للحادث الأليم الذي ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمدينة صان الحجر أثناء تادية عملهم ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان .

وكلف محافظ الشرقية اللواء أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ،والمهندس شاكرعبد الفتاح رئيس قطاع الدعم الفني للمعلومات وإتخاذ القرار بشركة مياه الشرب بالشرقية و المحاسب بدوي الشحات رئيس مدينة صان الحجر، بتشييع جثماني شهيدي العمل من العاملين بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمدينة صان الحجر، وهما " أحمد عبد الناصر محسوب و محمود علي فاضل "، اللذان توفتهما المنية إثر سقوطهما داخل غرفة الصرف الصحي بمدينة صان الحجر نتيجة إختلال توازنهما أثناء قيامهما بأداء عملهما في تسليك وإصلاح الغرفة.

حيث قام اللواء أيمن عبد القادر والمهندس شاكر عبد الفتاح بتشييع جثمان المتوفى أحمد عبد الناصر محسوب بمسقط رأسه بعزبة الفولي وتقديم واجب العزاء و المواساه لأسرته وتلبية كافة إحتياجاتها ، كما قام رئيس مدينة صان الحجر بتشييع جثمان المتوفى محمود علي بمسقط رأسه بعزبة طيبة وتقديم واجب العزاء و المواساه لأسرته وتلبية كافة إحتياجاتها .

وأوضحا رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ورئيس مدينة صان الحجر أنه تم إصدار تصاريح الدفن للمتوفيان من نيابة الحسينية، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإقرار أهالي المتوفيان بأن الوفاة جاءت أثناء تأدية عملهم .


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