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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:24 م
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ماكرون: التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية"

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:42 م
ماكرون: التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية" ماكرون


(أ ف ب)
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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية".

وحث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأوروبيين اليوم الثلاثاء، على الدفاع عن نموذج الديمقراطية الليبرالية الذى ينتهجونه فى مواجهة صعود الأنظمة الشمولية فى جميع أنحاء العالم و"الديمقراطيات غير الليبرالية" داخل الاتحاد الأوروبى.

وقال ماكرون للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج فى إشارة ضمنية لحكومتى بولندا والمجر "فى مواجهة الشمولية لا يمكن أن يكون الرد من خلال الديمقراطية السلطوية بل من خلال سلطة الديمقراطية".


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

على

احلى من الشرف مفيش!!!!!!!!!!!

قتلتم شعوبا بالشرف وصنعتم داعش بالشرف احتلال العراق بشرف خراب ليبيا بالشرف واسال ابن خالتك ساركوزى

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد م

أين شرف الاسرة الدولية في ما يحدث في فلسطين

الي متي سنظل كعرب ملطشة لمجموعة من الكاذبين أين شرف العرب يا قادة

عدد الردود 0

بواسطة:

TITO

أحلى من الشرف مفبش يا آه يا آه

أحلى من الشرف مفبش يا آه يا آه

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