ماكرون: التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية"







(أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن التدخل فى سوريا كان "حفاظا على شرف الأسرة الدولية".

وحث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأوروبيين اليوم الثلاثاء، على الدفاع عن نموذج الديمقراطية الليبرالية الذى ينتهجونه فى مواجهة صعود الأنظمة الشمولية فى جميع أنحاء العالم و"الديمقراطيات غير الليبرالية" داخل الاتحاد الأوروبى.

وقال ماكرون للبرلمان الأوروبى فى ستراسبورج فى إشارة ضمنية لحكومتى بولندا والمجر "فى مواجهة الشمولية لا يمكن أن يكون الرد من خلال الديمقراطية السلطوية بل من خلال سلطة الديمقراطية".