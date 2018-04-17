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لافروف: ضربات الغرب الصاروخية على سوريا جرت تحت ذريعة "زائفة ومختلقة"

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:11 م
لافروف: ضربات الغرب الصاروخية على سوريا جرت تحت ذريعة "زائفة ومختلقة" لافروف


موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الضربة الصاروخية التى نفذتها الولايات المتحدة وحليفاها فى سوريا جرت تحت ذريعة مختلقة وزائفة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولى.

وقال لافروف، فى تصريح اليوم الثلاثاء "إن هذه الضربات جرت تحت ذريعة زائفة بالمطلق، وهى انتهاك صارخ للقانون الدولى والأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت فجر السبت الماضى هجومًا صاروخيًا على سوريا، ردًا على الهجوم الكيماوى المزعوم فى الغوطة الشرقية.


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