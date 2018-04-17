كردستان: لا يوجد حوار رسمى مع بغداد بشأن نشر البيشمركة بالمناطق المتنازعة







أ ش أ

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزانى، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أى حوار رسمى مع بغداد بشأن نشر قوات (البيشمركة) الكردية فى المناطق المتنازع عليها.

وأكد البارزانى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - استعداد حكومة الإقليم للمساهمة فى عمليات حفظ الأمن فى المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى قرار بزيارة وفد من الإقليم إلى بغداد، كما أعرب رئيس حكومة الإقليم عن قلقه من الأوضاع الأمنية فى تلك المناطق المتنازع عليها.