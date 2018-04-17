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فرنسا ترصد 50 مليون يورو لدعم مشاريع انسانية فى سوريا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:00 ص
فرنسا ترصد 50 مليون يورو لدعم مشاريع انسانية فى سوريا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى


باريس (أ ف ب)
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أعلن مصدر فى الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين ان باريس رصدت 50 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية جديدة فى سوريا ستتولى تنفيذهما حوالى 20 منظمة غير حكومية تعمل على الاراضى السورية.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان الاتفاق على هذا المبلغ تم خلال اجتماع عقد فى قصر الاليزيه عصر الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون وممثلين عن هذه المنظمات غير الحكومية.

وقال المصدر "إزاء الوضع الانسانى الحرج قرر الرئيس تنفيذ برنامج إنسانى طارئ بقيمة 50 مليون يورو"، مشيرا الى ان "المباحثات التى اجريت اليوم هدفت الى تحديد الاحتياجات مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الارض".

وأضاف انه سيعهد الى هذه المنظمات تقديم مشاريع حسيّة، ولا سيما فى محافظة إدلب، حيث تقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالى 1,2 مليون سوري، وكذلك أيضا فى الغوطة والمناطق الواقعة فى شمال غرب البلاد والتى تم تحريرها مؤخرا من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

ولفت المصدر الى أنه "يجب النظر الى ما يمكننا فعله على الارض، سيتم صرف الاموال لكل برنامج على حدة، ولكل منطقة على حدة، تبعاً لما ستقدّمه المنظمات غير الحكومية"، وأضاف انه "يجب ان يكون هذا عملا تشارك فيه قطاعات متعددة ويمتاز بمرونة كبيرة لكى يتأقلم مع الميدان".


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فرنسا

رصد 50 مليون يورو

مشاريع انسانية

أخبار سوريا

سوريا




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