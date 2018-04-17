غدًا.. انطلاق القوافل التعليمية للثانوية العامة بشمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان مشترك قبل قليل، أنه ستنطلق غدًا الأربعاء، فعاليات القوافل التعليمية للثانوية العامة بشمال سيناء، وأوضح البيان طرق وصول الطلبة لأماكن المحاضرات فى ظل الإجراءات الأمنية التى تشهدها مدينة العريش.

وجاء فى البيان، أنه فى إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، يتم تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء والتى ستبدأ من يوم 18/4 إلى 20/4/2018 مع خبراء البرامج التعليمية بالقنوات الفضائية ومؤلفى الكتب المدرسية.

وأشار البيان، أن مكان تلقى المحاضرات فى جامعة العريش، ويتم توصيل الطلبة إلى مكان المحاضرات بجامعة العريش، ويتم التجمع الساعة الثامنة والنصف صباحًا عن طريق حافلات خاصة بطلاب القوافل التعليمية بصحبة المشرفين.

وأوضح البيان، كيفية وصول الطلبة موضحًا أن الطلبة القاطنين مناطق حى المساعيد والمحيطين بهم بالحيز الجغرافى التجمع فى دوران شبرا بالمساعيد مرورا بشارع البحر وحتى الضاحية، والطلبة القاطنين بالبلد وماحولها التجمع بالموقف القديم بجوار مسجد الرفاعى، وطلبة حى الريسة التجمع أمام مدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية بنات.

كما سيتم توصيل الطلبه والطالبات إلى مقر المحاضرات، ثم العودة وتوصيلهم إلى نفس أماكن التجمع بعد نهاية اليوم والمحاضرات بنفس خط السير (ذهاب وعودة) على مدار ثلاث أيام المحددة للقوافل تيسيرا على أبنائنا الطلبة والطالبات، طبقا للجدول المعد للمحاضرات والذى سوف يتم الإعلان عنه، والمحاضرات تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.