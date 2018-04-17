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غدا.. "آثار أسوان" تحتفل بيوم التراث العالمى بمعبد فيلة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:45 م
غدا.. "آثار أسوان" تحتفل بيوم التراث العالمى بمعبد فيلة معبد فيلة -ارشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
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تنظم منطقة آثار أسوان والنوبة غدا الأربعاء، احتفالية تثقيفية، داخل معبد فيلة بالتزامن مع يوم التراث العالمى.
 
وأكد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن الاحتفالية عبارة عن يوم تثقيفى لطلاب وطالبات المدارس داخل معبد فيلة لتزويد أبنائنا الطلاب بمعلومات عن حضارة أجدادهم الفراعنة، بناءً على توجيهات وزارة الآثار للمناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليوم التثقيفى سيشهد تقسيم الطلاب لمجموعات وتقديم شرح وافٍ لهم عن حضارة الفراعنة بمعبد فيلة، بجانب توزيع بعض الهدايا عليهم بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال بأسوان.
 
 
 
 

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