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عطل كهربائى بجرار قطار مميز يتسبب فى تأخره عن رحلته 50 دقيقة بسوهاج

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:43 م
عطل كهربائى بجرار قطار مميز يتسبب فى تأخره عن رحلته 50 دقيقة بسوهاج تعطل قطار -ارشيفية


سوهاج ـ محمود مقبول
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استأنف القطار رقم 164 مميز القاهرة أسوان رحلته متأخرا لمدة 50 دقيقة بسبب حدوث عطل كهربائى بالجرار فور وصوله رصيف محطة سوهاج الرئيسية دون حدوث أى تأخيرات لحركة القطارات في الاتجاهين.
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن تعطل القطار رقم 164 مميز القاهرة أسوان " عطل كهربائي بالجرار " عقب وصوله رصيف محطة سوهاج.
 
قام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة "50" دقيقة ، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير باقي القطارات واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته وقيد المحضر برقم 1299 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.
 
 

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