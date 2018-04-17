ضبط 80 مخالفة لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وبيع بالسوق السوداء بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر،من ضبط وتحرير عدد 80 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز،وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر،بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر الدكتور تامر صلاح – في بيان صحفي - أن تلك الحملات تمت بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين الأقصر بالتنسيق مع ادارات تموين البياضية والزينية وأرمنت، وأسفرت عن تحرير 3 مخالفة حيازة سلع منتهية الصلاحية وتشمل 100 كرتونة شيبسى منتهية الصلاحية، و2 مخالفة تصرف عدد 15 طن دقيق مخابز بما يعادل 300 شيكارة وزن 50 كيلو للشيكارة الواحدة،و40 محضر عدم اعلان عن الأسعار، و3 مخالفات نظافة مخابز، و3 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و2 محضر غلق مخابز.

كما شملت المخالفات، تحرير 8 مخالفات غلق محال تموينية، و9 مخالفات غلق مستودعات دقيق بدون ترخيص،و4 مخالفات عدم وجود سجلات مخابز، و3مخالفة سلع مجهولة المصدر،و2 مخالفة امتناع عن البيع، ومخالفة تجميع زيت تموين مدعم 2 كرتونة تضم 12 زجاجة زيت،جارى العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.