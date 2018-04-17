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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 10:57 ص
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ضبط 147 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:10 ص
ضبط 147 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة المضبوطات


البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بوادى النطرون.

 

أسفرت الحملة التى قادها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية - عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ147 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها فى الأسواق قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة و تم التحفظ علي الكميات المضبوطة.

 

كما تم ضبط 400 عبوة من السلع الغذائية منتهية صلاحية عبارة عن مياه غازية وحلوي وشيبسي ، كما تم ضبط 410 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللأزمة والعرض على النيابة العامة.


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