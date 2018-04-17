ضبط 147 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بوادى النطرون.

أسفرت الحملة التى قادها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية - عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ147 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها فى الأسواق قبل بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة و تم التحفظ علي الكميات المضبوطة.

كما تم ضبط 400 عبوة من السلع الغذائية منتهية صلاحية عبارة عن مياه غازية وحلوي وشيبسي ، كما تم ضبط 410 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللأزمة والعرض على النيابة العامة.