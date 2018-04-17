ضبط 1000 لتر سولار و32 كيلو سكر مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقليوبية

ضبط 1000 لتر سولار و32 كيلو سكر مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقليوبيةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:20 م
سكر مدعم -ارشيفية
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نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة مكبرة على مدينة شبين القناطر، لضبط ومراقبة الأسواق، أسفرت عن ضبط.
كانت قد وردت معلومات لإدارة شرطة التموين مفادها قيام صباح. ف 29سنه، ومقيمة شبين القناطر، صاحبة مخزن لبيع المواد البترولية شحوم وزيوت وسولار، بحيازة وتجميع وبيع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة ( سولار ) مهربة من محطات تموين السيارات بغرض بيعها لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمى المعلن عنه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تم ضبط 1000لتر سولار مدعم.
كما تم ضبط ماجد. ا 52سنه،المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية، دائرة مركز شيبن القناطر، لحيازته وتجميعه وعرضه للبيع سلع تموينية ( سكر ) مدعم من قبل الدولة والذى يتم توفيرة وتجميعه من البدالين التموينيين وتم ضبط ( 32 كجم سكر تموينى خاص بوزارة التموين.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجارى عرض العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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