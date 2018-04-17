ضبط 1000 لتر سولار و32 كيلو سكر مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقليوبية







القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة مكبرة على مدينة شبين القناطر، لضبط ومراقبة الأسواق، أسفرت عن ضبط.

كانت قد وردت معلومات لإدارة شرطة التموين مفادها قيام صباح. ف 29سنه، ومقيمة شبين القناطر، صاحبة مخزن لبيع المواد البترولية شحوم وزيوت وسولار، بحيازة وتجميع وبيع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة ( سولار ) مهربة من محطات تموين السيارات بغرض بيعها لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمى المعلن عنه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تم ضبط 1000لتر سولار مدعم.

كما تم ضبط ماجد. ا 52سنه،المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية، دائرة مركز شيبن القناطر، لحيازته وتجميعه وعرضه للبيع سلع تموينية ( سكر ) مدعم من قبل الدولة والذى يتم توفيرة وتجميعه من البدالين التموينيين وتم ضبط ( 32 كجم سكر تموينى خاص بوزارة التموين.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجارى عرض العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.