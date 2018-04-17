ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بمركز المنصورة

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بمركز المنصورةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:57 ص
حملة تموينية - أرشيفية
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كلف الدكتور سعد مكى – وكيل وزارة الصحة بالدقهلية - إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة.
وتم ضبط وإعدام 350 كيلو أغذية مختلفة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك داخل أحد المصانع بمركز المنصورة.
كما تم تحرير 4 محاضر للمدير لعدم وجود ترخيص وأيضا عدم استيفاء الاشتراطات الصحية لعدد 3 مخازن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى للمخازن التابعة للمصنع بناء على موافقة السيد المحافظ لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص الاشتراطات وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية.
وقد أكد مكى على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.
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