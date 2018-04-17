صور.. وزير خارجية ليبيا يرحب بجهود الاتحاد الأفريقى لحل أزمة بلاده







كتب أحمد جمعة

جدد وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، ترحيب بلاده بالجهود التى يقوم بها الاتحاد الأفريقى للدفع بالعملية السياسية وحلحلة الجمود وتجاوز العقبات التى تعترض سبل الاستمرار بالحوار في ليبيا.

وأشار سيالة فى الإحاطة بالاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، إلى مقررات القمة في يناير 2018 التي طالبت بمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنيين في ليبيا.



وأشاد فى إحاطته بجهود رئيس وأعضاء اللجنة منذ انطلاق أعمالها وبزياراتها المتعددة ولقاءتها مع كل الأطراف في ليبيا.

وقال سيالة:" نجتمع اليوم فى أديس أبابا لبحث آخر التطورات في بلادي وعلى كل المستويات".



وأضاف أن هذا الاجتماع سيأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية والسياسية وترتيبات المصالحة والتحديات الأخرى كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الإقليمى، مؤكدا أن رئيس وأعضاء حكومة الوفاق مستعدون للتعاون مع الجميع بكل إيجابية واننا مازلنا منفتحين وشفافين.



وأشار سيالة إلى أن حكومة الوفاق تبذل كل الجهود وتعمل بدون كلل لحلحلة جميع المختنقات والصعوبات المتراكمة على كل الصعد وحققت تطورات إيجابية في مكافحة الارهاب والجانب الأمني.



وقال" لقد شهد بداية العام 2018 فى معظم أنحاء ليبيا استقرارا أمنيا ملحوظا سواء في العاصمة أو غيرها من المدن على الرغم من التحديات الأمنية، وقد أطلقت حكومة الوفاق بداية الشهر الجارى عملية عسكرية واسعة لتعقب المجموعات الخارجة عن القانون فى الوديان والشعاب.



وجدد وزير خارجية ليبيا التأكيد على أهمية التعاون الأمني بين دول الجوار للحيلولة دون تسرب الجماعات الإرهابية، موضحا أن بلاده تتطلع الى عودة العمالة وعودة الشركات للمساهمة فى إعادة الإعمار وهو مايحتاج لدعم من دول القارة.



وأوضح سيالة أن منطقة جنوب ليبيا تواجه تحديات أمنية بسبب طول الحدود، مؤكدا أن اجتماع نيامي الأمني بين الدول الأربع "ليبيا - تشاد - النيجر - السودان"، شدد على ضرورة التنسيق الأمنى بين هذه الدول لمحاربة عصابات الجريمة المنظمة العابرة.



وأكد أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أطلقت خطة عمل تنطوي على عدد من العناصر فى وقت واحد بما في ذلك تعديل الاتفاق السياسي وتنظيم الملتقى الوطني الجامع والتحضير للانتخابات واستئناف الحوار بين اللجنتين المعينتين من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة.



ورحب باللقاءات التى استضافتها مصر بين قيادات عسكرية عليا من الأطراف الليبية للوصول إلى نتائج لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات.

وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد سيالة أن هذه الظاهرة لازالت ليبيا سباقة إلى التنبيه إلى مخاطرها وأنها طرقت كل الأبواب الإقليمية والدولية لطلب المساعدة والدعم والتنسيق لمكافحتها .



وأطلع سيالة اللجنة على التطورات الأخيرة بشان ملف الأسلحة الكيميائية في ليبيا والذى تم قفله نهائيا، حيث نالت ليبيا شهادة من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد أنها أنجزت كل التزاماتها.



ودعا سيالة الدول التى لديها استثمارات ليبية، أن تحافظ عليها من التآكل والاستغلال والنهب.