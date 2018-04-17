صور.. وزير الشباب والرياضة يصل الإسماعيلية لتفقد مشروعات رياضية







الإسماعيلية - صبرى غانم

وصل منذ قليل، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لتفقد مشروع الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى، استقبله أعضاء مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، والمستشار محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية يأتى ذلك فى إطار متابعة المنشآت الرياضية المزمع افتتاحها فى الفترة القادمة، ومن المقرر أن يغادر الوزير المحافظة متوجها إلى محافظة بورسعيد لتفقد الأنشطة المختلفة بالمدينة الشبابية والرياضية يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وكان الوزير تلقى دعوة من سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى لحضور مباراة الفريق أمام مونانا الجابونى المقرر إقامتها اليوم الساعة السابعة والنصف مساءا فى إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية، ومن المحتمل أن يحضر الوزير المباراة أو على الأقل زيارة النادى المصرى والاجتماع بمجلس الإدارة والجهاز الفنى والإدارى ولاعبى الفريق قبل المباراة.