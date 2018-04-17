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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:54 م
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صور.. ننشر جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:53 م
صور.. ننشر جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف جامعة بنى سويف


بنى سويف : هانى فتحى
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أعلنت كلية الإعلام جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام، بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، يوم السبت، الثانى عشر من مايو المقبل وحتى الخميس الرابع عشر من ذات الشهر.
 
وينشر اليوم السابع جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشعب والأقسام المختلفة بكلية الإعلام .
 
 
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف (2)
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف 
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف (3)
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف 

جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف (4)
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف

جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف (5)
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف 

جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف (6)
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف

جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف (7)
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف

جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف
جدول امتحانات كلية الإعلام جامعة بنى سويف

 


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