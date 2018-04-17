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صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد متحف الثورة بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:40 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد متحف الثورة بالقناطر الخيرية مدير أمن القليوبية يتفقد متحف الثورة بالقناطر الخيرية


القليوبية نيفين طه
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تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، متحف الثورة بمدينة القناطر الخيرية، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه.
 
وأكد اللواء إيهاب خيرت، أنه لابد من المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك، فلا توجد حياة بدون مياه.
 
ويحتوى متحف الثورة بالقناطر الخيرية، على أدوات الرى الموجودة على مستوى العالم، وتماثيل لأقدم مهندس فرعونى، ويذكر أن اليوم العالمى للمياه، يأتى فى عامه الخامس والعشرين تحت عنوان "الطبيعة من أجل المياه".
 

 


 


 


 


 

 


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