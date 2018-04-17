صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية حملة كلنا معاك من أجل مصر بشرم االشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التى أقامتها حملة كلنا معاك من أجل مصر، بأحد فنادق شرم الشيخ لتكريم أعضاء الحملة بجميع مدن المحافظة والمشاركين فى الانتخابات الرئاسية 2018، بالإضافة للمشايخ والعواقل واعضاء اللجنه العليا للشباب، وبحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللجنه العليا للشباب كما شهد الحفل حضور متميز للمرأة البدوية.











