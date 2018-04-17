video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية حملة كلنا معاك من أجل مصر بشرم االشيخ

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:50 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية حملة كلنا معاك من أجل مصر بشرم االشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم حملة معاك من أجل مصر


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التى أقامتها حملة كلنا معاك من أجل مصر، بأحد فنادق شرم الشيخ لتكريم أعضاء الحملة بجميع مدن المحافظة والمشاركين فى الانتخابات الرئاسية 2018، بالإضافة للمشايخ والعواقل واعضاء اللجنه العليا للشباب، وبحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللجنه العليا للشباب كما شهد الحفل حضور متميز للمرأة البدوية.

1
 
4
 
3
 
2
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يعلن أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار حمله كلنا معاك من اجل مصر




لا تفوتك
تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة