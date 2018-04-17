صور ..محافظ أسوان : تحويل 17 مدرسة تجارية إلى فندقية







أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، تحويل المدارس التجارية بإجمالى 17 مدرسة على مستوى المحافظة، إلى مدارس فندقية خلال الـ5 سنوات القادمة، على أن تبدأ الخطة فى 5 مدارس فى العام الدارسي المقبل بواقع مدرسة بكل مركز بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لبرنامج تكامل ودمج الأنشطة التربوية للعام الدراسى الحالى، والتى أقيمت اليوم الثلاثاء، بمدرسة أسوان الثانوية بنات بمدينة أسوان.

وقال محافظ أسوان، "يسبق ذلك إعداد مخطط بالاحتياجات والتجهيزات المطلوبة، وكذا أعضاء هيئة التدريس، حتى يتسنى الاستعداد الكامل والجيد لإنجاح هذه التجربة لتحويل المدارس التجارية إلى مدارس فندقية منتجة تخدم مجالات سوق العمل ولخدمة القطاع الفندقى من خلال ربطها بالقطاع السياحى بالمحافظة".

وشهد الحفل الختامى لبرنامج تكامل ودمج الأنشطة التربوية، افتتاح وتفقد المعرض الفنى للموهوبين بالتربية الفنية والزراعية والصناعية، وأيضاً التربية الخاصة، بجانب التعلم الذكى والتعليم النشط والمجتمعى، حيث ضم المعرض نحو 1500 عملاً متميزاً لطلاب المدارس فى مراحلها المختلفة، ثم تضمن برنامج الحفل العديد من الاستعراضات والتابلوهات الفنية والغنائية والرياضية والموسيقية لطلاب المدارس وذلك ضمن برنامج فنى حافل ومتنوع بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم مجموعة من الأغانى الوطنية، ثم توالت الفقرات الفنية والاستعراضات الغنائية والشعرية وكورال الأطفال للطلبة والطالبات المشاركين بالاحتفال، وكلمات لمحافظ أسوان، والأوقاف والكنيسة، بجانب تقديم فقرة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فضلا عن فقرة فنية لأطفال قصر ثقافة كركر، واختتم الحفل بالسلام الجمهورى.

حضر الاحتفالية، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ومختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة، بجانب ممثلين للأزهر والأوقاف والكنيسة والثقافة، وأيضاً ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والنقابية.



افتتاح معرض الأنشطة الطلابية



محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية



محافظ أسوان وتلميذة



جانب من الحفل الختامى للأنشطة