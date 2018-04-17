صور.. فرق كشافة فى كفر الشيخ تنظم حملة لزراعة الأشجار







كفر الشيخ – محمد سليمان

شارك اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، فى الحملة القومية السنوية لفعاليات شجرة مثمرة والتى تتبناها الجمعية الإقليمة لفتيان الكشافة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس مجلس الأمناء بالجمهورية وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية والمقامة بمعهد سنهور المدينة الثانوى بنين بمشاركة بعض المعاهد الأزهرية أعضاء الجمعية الكشفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صالح بركات مدير التعليم الإعدادى بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور حمدى حجازى الأستاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ورئيس مجلس أمناء إدارة دسوق التعليمية، وسند أبو كلية نائب رئيس المركز والمدينة، وحسن السنهورى رئيس قرية سنهور المدينة، والشيخ عبد العزيز سرور مدير إدارة تفتيش دسوق الأزهزية، والشيخ محمد عبد الرحمن القرضاوى وكيل إدارة تفتيش دسوق، وأحمد احمد حسين عضو مجلس إدارة الجمعية الإقليمة لفتيان الكشافة، والسعيد ابوسعدة عضو مجلس إدارة الجمعية، والقائد شريف ابو ليلة مفوض التدريب بالجمعية الإقليمة وعدد من الفرق الكشفية بقطاع المعاهد الأزهرية وعدد كبير من أهالى قرية سنهور المدينة.



وشهدت القافلة عدد من الفقرات الفنية لبراعم مدرسة سنهور للغات، وزرع أول شجرتين داخل المعهد وتوزيع الشجرة على الفرق الكشفية المشاركة لزراعتها.