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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:25 م
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صور .. رئيس مدينة الحامول بكفر الشيخ تتفقد أعمال رصف الكوبرى

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:24 م
صور .. رئيس مدينة الحامول بكفر الشيخ تتفقد أعمال رصف الكوبرى رصف كوبرى الحامول


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة  الحامول بكفر الشيخ،أعمال الرصف بقرية الإصلاح ضمن مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية.
 
وتفقدت عايدة حملة النظافة بقرية النشاوي من مسح الشوارع ورشها بالمياه ورفع أكوام القمامة،كما تابعت أخر الاستعدادات بمحطة صرف النشاوي تمهيداً لافتتاحها بحضور اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ.
 
وتفقدت ماضي أعمال رصف الكوبرى الجديد وتكسير الارصفة وجزء من احدى الجزر ،تمهيدا لوضع مخطط فتح المسارات وتنسيق ميدان الشهداء والربط مع شارع المركز والكوبرى الجديد لمنع التكدس المروري.
 
وشددت ماضى على مقاول الرصف بمراعاة الاشتراطات الهندسية في عملية الرصف ،وإعادة تخطيط ميدان الشهداء بما يتناسب مع مداخل ومخارج الكوبري الجديد بمدينة الحامول.
 
2- اعادة تنسيق شوارع ومداخل الحامول
اعادة تنسيق شوارع ومداخل الحامول

3- رصف شوارع القرى بالحامول
رصف شوارع القرى بالحامول
 
 
 

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