صور.. تكريم أبطال حرب أكتوبر على هامش مهرجان الإسماعيلية

نظمت اليوم إدارة الدورة العشرين لمهرجان الاسماعيلية السينمائى الدولى احتفالية تكريم لأبطال حرب أكتوبر المجيدة معركة الوعى.

وقال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة:"ننحني جميعآ إحترامآ وتقديرآ لجيشنا العظيم الذى يبذل قصارى جهده كي يحقق لنا جميعآ كمصريين حياة كريمة".

وذكر عبد الجليل أن ادارة المهرجان أصرت علي تنظيم احتفالية لتكرم أبطالنا بالقوات المسلحة علي الرغم من أن مهرجان الإسماعيلية هو مهرجان سينمائي، ولكننا لا يمكن أن نغفل دور أبطالنا العظام في تحقيق الأمن والإستقرار، والذي بدونه لن نستطع إقامة هذا المهرجان من الأساس.

وأكد عبد الجليل على أن المركز القومي للسينما يقوم حاليآ بمشروع متكامل بالتعاون مع (مجموعة 73 مؤرخين) وسيتم البدء بالعمل عليه الأسبوع المقبل لتحويل المادة الكاملة عندهم من وثائق نادرة عن تاريخ جيشنا بالكامل إلي مجموعة من الأفلام القصيرة تحمل اسم برنامج الوعي.

وخلال التكريم قدم كل من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان شهادات تقدير لكل من، اللواء محمد مجدي عبد الحميد، و اللواء إبراهيم شكيب سالم، واللواء محمد وئام سالم واللواء مجدي أحمد شحاتة، واللواء محي الدين خليل نوح، واللواء أحمد زياد.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين، وتختتم فعالياته اليوم الثلاثاء ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.

تكريم أبطال حرب أكتوبر



جانب من المكرمين



أحد أبطال أكتوبر اثناء التكريم



عبدالجليل يقدم شهادات تقدير لأبطال أكتوبر