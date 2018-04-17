صور.. انعقاد مؤتمر سيدات الأعمال بالبحيرة بمشاركة قنصل بريطانيا

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

عقدت منذ قليل الغرفة التجارية بالبحيرة مؤتمرا حاشدا لملتقى سيدات أعمال الغرف التجارية بحضور القنصل البريطانى فى مصر وندى فريمان ورؤساء الغرف التجارية.

وشارك فى المؤتمر المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وريم صيام رئيس المجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال ودعاء قنديل رئيس جمعية سيدات الأعمال وياسمين الكاتب عضو جمعية سيدات الأعمال ومحمد وجيه خالد مدير صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة ورؤساء الغرف التجارية بالإسكندرية وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وسوهاج.

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح معرض للصناعات اليدوية خاصة بمناطق شمال سيناء.

من جانبه قال فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة على أهمية دور سيدات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى القومى والمحلى بالمشاركة مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفًا أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لجمعية سيدات الأعمال للقيام بمشروعاتهم التنموية.

فيما أكدت دعاء قنديل، أمين صندوق الغرفة التجارية ورئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال على أهمية دور المرأة فى تنمية المجتمع، مضيفة أنه سيتم تدشين أول مبادرة لتوفير فرص عمل للسيدات عبر المشروعات الصغيرة داخل المنازل على غرار التجربة الصينية.

وأوضحت قنديل، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية سيدات الأعمال وجمعية المستثمرين بالبحيرة والشركات الخاصة من أجل تحسين المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وتشغيل الفتيات فى المشروعات الصغيرة.