صور.. انطلاق مؤتمر افتتاح أول مركز لتعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط، كأول مركز لتعليم اللغة الروسية على مستوى الجامعات المصرية وأول فرع لشبكة معهد بوشكين فى موسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها في الشرق الأوسط ، بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، وفد رفيع المستوى من جامعة بيتاجورسك بروسيا الاتحادية والذى يضم كل من، الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك، والدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيكتور ميشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم إبرامجوف رئيس قسم اللغات الشرقية، والدكتور صلاح ابوالهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، على أهمية استثمار العلاقات المتميزة بين جامعتى اسيوط و بيتاجورسك وذلك من خلال توأمة وشراكة حقيقية قائمة على زيادة الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعتين بما يصب فى صالح العملية التعليمية والبحثية ، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط ترحب بفكرة تسويق معهد بوشكين والذى من شأنه تشجيع الطلاب والباحثين والراغبين فى تعلم اللغة الروسية من المصريين على الاستفادة بما يقدمه من خدمات تعليمية وثقافية ودورات تدريبية لتعليم اللغة الروسية، مؤكداً ان المعهد قادر على تسهيل تلك الخدمات للطلاب والدراسين المصريين .

ومن جانبه، أشاد الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك بما توفره جامعة أسيوط من إمكانيات دراسية وبرامج ترفيهية للطلاب الروس، مؤكداً على جودة الخدمات التعليمية الاحترافية المقدمة للطلاب الروس والتى تهتم بدراسة أسس الحضارة العربية والتاريخ الاسلامى والثقافة المصرية، مشيراً ان تلك العلاقات الثنائية الناجحة بين البلدين تعد لبنة لتوطيد اواصر التعاون بين الدولتين.

وأوضح الدكتور صلاح أبوالهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية، العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتي تعد لفريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والتي امتدت لأكثر من 23 عاماً تم خلالها استقبال أكثر من 700 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عد من الوفود الرسمية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد نقاط القوة فى علاقات جامعة أسيوط الدولية والتى تنفرد بها على مستوى الجامعات المصرية.