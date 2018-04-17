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صور.. آلاف اليونانيين يتظاهرون تحت شعار " الأمريكيون قتلة " دعما لسوريا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:05 ص
صور.. آلاف اليونانيين يتظاهرون تحت شعار " الأمريكيون قتلة " دعما لسوريا مظاهرات فى اليونان


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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خرج آلاف اليونانيين فى مسيرة بوسط العاصمة أثينا نظمها الحزب الشيوعى احتجاجا على الضربات الجوية التى قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا، ويتم التخطيط للمزيد من المسيرات المناهضة لتلك العملية.

وقد اجتمع المتظاهرون، وفقا لصحيفة "إيكاثمرينى" اليونانية، فى ميدان سينتاجما بوسط أثينا قبل التوجه فى مسيرة إلى السفارة الأمريكية، وحملوا لافتات وهتفوا بشعارات مناهضة للولايات المتحدة، كما كتب بعضهم على الرصيف بالطلاء الأحمر "الأمريكيون قتلة الناس"، وقد منعت سيارات الشرطة وصولهم إلى السفارة وغادر المتظاهرون بسلام.

وقد انتقد زعيم الحزب الشيوعى اليونانى ديمتريس كوتسومباس السياسيين اليونانيين لتصديقهم "المبررات الواهية بشأن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية"، كما انتقد "خضوعهم" للاتحاد الاوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو" وكذلك دعمهم لإسرائيل.

وقال كوتسومباس مخاطبا المتظاهرين "إن الإمبرياليين يسفكون دماء المواطنين.. كما يدمرون ويقسمون الدول بإستخدام أدلة مفبركة".

احتجاجات فى اليونان
احتجاجات فى اليونان

 

اشتباكات
اشتباكات

 

إصابات
إصابات

 

اعتقال أحد المتظاهرين
اعتقال أحد المتظاهرين

 

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية

 

جانب من الاشتباكات فى أثينا
جانب من الاشتباكات فى أثينا

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

كر وفر
كر وفر

 

مظاهرات فى اليونان دعما لسوريا
مظاهرات فى اليونان دعما لسوريا

 


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