شكاوى حقوقية فى الكويت بسبب خطبة جمعة تتناول حرية المرأة







أ ف ب

أثارت خطبة جمعة عممتها وزارة الأوقاف فى الكويت، الشهر الماضى، غضبا فى البلاد لاعتبارها مسيئة للنساء غير المحجّبات، ودعت جمعيات مدنية الحكومة إلى إلزام السلطات الدينية بتقديم اعتذار للنساء الكويتيات.

ونظمت جمعيات كويتية، احتجاجا، مساء الاثنين، شارك فيه قرابة 200 شخص، بينهم رجال، ووقع المشاركون عريضة ستُرفع لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك، وكانت الخطبة الملقاة فى 23 مارس الماضى عن موضوع الإلحاد، وقد "أُقحمت فيها المرأة فى فقرة تقول حرفيا إن (الدعوة إلى حرية المرأة هى انسلاخ من الأعراف والعفة والحياء إلى عادات الكفر والانحلال والتبرج والسفور)"، بحسب غادة الغانم، العضو فى مجلس إدارة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية.

ورأت الغانم، أن "هذا الخلط غير مقبول، ويشكّل "إهانة للمرأة وعنفا لفظيا ضدها، فى دولة مدنية مثل الكويت"، وتقدمت الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية فى الكويت، بشكوى ضد وزارة الأوقاف بعد هذه الخطبة، بحسب ما أعلنت رئيسة الجمعية لولوة الملا، لوكالة "فرانس برس"، وتحدثت غادة الغانم، أيضا، عن حملة دعائية أطلقتها وزارة الأوقاف قبل أيام بعنوان "حجابى تحلو به حياتى"، لحث الفتيات على ارتداء الحجاب، وقالت "نحن لسنا ضد الحجاب، لكن الحجاب أمر شخصى والحكومة لا يُفترض أن تُقحم نفسها فى أمور خاصة وشخصية، وعلى الحكومة أن تكون محايدة"، وشاركت سيدات محجبات أيضا للتعبير عن رفضهن للخطبة، ومن بينهن سميرة القناعى التى قالت "الإنسان حر فى ما يرتديه، صحيح أن الدين فرض علينا ارتداء الحجاب، لكن ذلك لا يعنى أن نتهم من لا تلتزم بذلك بمثل الأوصاف التى وردت فى الخطبة".